РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. В среду для уборки дворовых территорий в городском округе Люберцы вышли 1 326 дворников и 202 единицы спецтехники, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаем борьбу с последствиями снегопада. Сегодня (7 февраля – ред.) в городском округе Люберцы для очистки улиц и дворов от снега вышли 1 326 человек и 202 единицы спецтехники», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ежедневно оценивается качество уборки территорий, проводится рейтингование управляющих компаний и подрядных организаций.

«Недобросовестные компании работать в Люберцах не будут. Если у жителей есть замечания к уборке территории, они могут сообщить об этом в ЕДС ЖКХ, в свои управляющие компании или в управление благоустройства администрации по телефону: 8(495)514-94-14», – добавил Ружицкий.