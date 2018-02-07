РИАМО – 7 фев. Замоскворецкий суд Москвы запретил проведение референдума в день президентских выборов 18 марта 2018 года, одним из вопросов которого мог стать перенос памятника Владимиру Ленину с Калужской площади столицы в «Музеон», сообщает в среду ТАСС.

«Суд решил признать незаконным и отменить решение депутатов муниципального округа Якиманка «Об инициативе проведения местного референдума на территории муниципального округа Якиманка». На решение суда может быть подана жалоба в течение 10 дней с момента принятия решения в окончательной форме», - говорится в сообщении.

Слушание состоялось по иску прокуратуры к депутатам округа Якиманка: ранее прокурор Замоскворецкой прокуратуры Максим Киселев подал исковое заявление в суд с просьбой признать решение совета депутатов Якиманки о проведении референдума 18 марта незаконным и отменить полностью.

Согласно данным официального сайта муниципального округа Якиманка, депутаты округа 25 января приняли решение о проведении 18 марта местного референдума и вынесении на него восьми позиций, включая вопросы о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», а также об установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и установке фонтана в сквере Каримова.

«На референдум также планировалось вынести вопрос об ограничении предельной высотности строительства на территории Якиманки (30 метров)», - добавляется в сообщении.