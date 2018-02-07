РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Четыре спортсмена из подмосковного Королева завоевали золотые медали на первенстве Московской области по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Соревнования проходили с 4 по 5 февраля в спорткомплексе «Спорт-Сервис» в подмосковном Подольске, в них приняли участие 119 юношей и 11 девушек из 28 городов Московской области.

«Восемь спортсменов из Королева приняли участие в данном мероприятии. Золотые медали завоевали: Гоар Мусаелян, Степан Козак, Андрей Назаренко и Милена Косарева. Арсений Дубровский и Артем Пушкин добились серебра. Бронза у Сергея Олефир», – говорится в сообщении.

Победители первенства области отправятся на соревнования по боксу Центрального федерального округа, которые пройдут в Тульской области с 18 по 24 февраля.