РИАМО - 7 фев. В 2017 году в Московской области управляющие организации получили 181 лицензию, сообщил журналистам в среду руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

«В 2017 году нами выдана 181 лицензия и 488 квалификационных аттестатов», - сказал Соков.

Он добавил, что всего в Московской области представлены более 1,5 тысяч лицензий.

Также Соков отметил, что в конце 2017 года в подмосковных Химках была аннулирована лицензия одной из управляющих компаний.

Ранее руководитель Госжилинспекции Московской области отмечал, что также лицензии может лишиться по итогам деятельности за прошлый год управляющая компания из подмосковной Балашихи.