РИАМО - 7 фев. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Московской области на уровне Ba2, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщается на сайте министерства экономики и финансов региона.

«Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по рейтингу Московской области. Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне Ba2. Это явилось следствием улучшения прогноза по суверенному рейтингу России до «позитивного», - говорится в сообщении агентства.

Кредитоспособность Московской области отражает сбалансированные показатели бюджета, невысокий уровень долга и развитую экономику. Высокий уровень доходов и контроль над расходами позволяют региону демонстрировать устойчивые финансовые показатели. Кроме того, власти Московской области проводят эффективную долговую политику, считают аналитики Moody's.