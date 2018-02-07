РИАМО – 7 фев. Новорожденная малышка, чьи родители найдены мертвыми в квартире в подмосковном Павловском Посаде, находится в состоянии средней тяжести, ребенок госпитализирован с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением, сообщает в среду РЕН ТВ.

Шестого февраля в квартире, расположенной на девятом этаже многоэтажного жилого дома в Павловском Посаде, обнаружены тела супругов с резанными ранами в области шеи. В этой же комнате был обнаружен плачущий младенец. Незамедлительно была вызвана скорая помощь, ребенок доставлен в перинатальный центр Балашихи. Его жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Медики оценивают состояние новорожденной девочки, родители которой были найдены мертвыми в Подмосковье, как средней тяжести. Малышку госпитализировали с черепно-мозговой травмой и общим переохлаждением», - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы ГСУ СК РФ по региону, несколько дней назад в семье родился ребенок, и супружеская пара переехала на время из Москвы в Павловский Посад к родственникам. После осмотра места происшествия установлено, что квартира изнутри была закрыта на замок и щеколду. Изъяты два ножа, врезной замок с входной двери квартиры, образцы и пятна бурого цвета.

В настоящее время для расследования уголовного дела создана следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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