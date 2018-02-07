РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. В подмосковной Балашихе на улице Лосевая горит частный дом, на данный момент пожар локализован, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 10:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, улица Лосевая, дом 35, потребительский дачный кооператив «Металлург».

«В 12:15 – локализация пожара. О пострадавших и погибших не сообщается», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли пять единиц техники и 19 человек.