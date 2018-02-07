РИАМО – 7 фев. Сотрудники МЧС России в прошлом году спасли 224 тысячи человек, попавших в дорожные аварии, пожары и чрезвычайные ситуации, сообщил журналистам в среду глава министерства Владимир Пучков.



В среду в подмосковном Красногорске проходит Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год.



«Год был очень сложным и напряженным. Спасено 224 тысячи человек при пожарах, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях. Это самый главный результат работы спасателей, огнеборцев, коллег службы охраны и медиков», - сказал Пучков.



Он добавил, что значительно сократилось время реагирования на техногенные пожары.



Ранее в ходе Всероссийского сбора губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил личный состав МЧС за тесное сотрудничество и взаимодействие.