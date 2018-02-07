РИАМО - 7 фев. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков назвал Подмосковье одним из самых стабильных регионов по решению вопросов, связанных с ЧС.

В среду в подмосковном Красногорске проходит Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановке задач на 2018 год. Его открыл глава МЧС России Владимир Пучков.

«На территории Московской области сохраняется позитивный тренд: сокращается число пожаров, уменьшается количество чрезвычайных ситуаций, сокращаются проблемы на дорогах и ДТП. Это позволяет констатировать, что Московская область - один из самых стабильных регионов сегодня в РФ и все вопросы по линии ЧС решаются на очень высоком уровне», - сказал Пучков.

Он отметил, что Подмосковье входит в 10 лучших регионов в рейтингах МЧС.