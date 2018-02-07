РИАМО - 7 фев. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало на 400 тысяч рублей ООО «Главная линия», нарушившее требования техрегламентов при организации питания военнослужащих в столовой №2/34 войсковой части 20924, расположенной в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверку в столовой войсковой части провели специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям совместно с Военной прокуратурой Рязанского гарнизона.

«В конце января 2018 года управлением ООО «Главная линия» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на сумму 400 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, информация о случаях выявления несоответствий направлена в территориальные управления Роспотребнадзора и Федеральную службу по аккредитации.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были отобраны образцы животноводческой продукции, используемой ООО «Главная линия» для организации питания личного состава войсковой части.

По результатам лабораторных исследований, проведенных Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), выявлены несоответствия отобранной животноводческой продукции требованиям действующего законодательства РФ.

В частности, в пробе сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% (изготовитель ООО «Прок», Санкт-Петербург) установлена фальсификация жирами немолочного происхождения, а также наличие сорбиновой кислоты, содержание которой в масле сливочном не допускается.

«У людей с повышенной чувствительностью к кислотам сорбиновая кислота может спровоцировать сильнейшую аллергию, которая проявляется в виде кожной сыпи и отеков тканей. Вместе с тем сорбиновая кислота при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12, который участвует во многих важных процессах организма», - отмечают специалисты.

Кроме того, при исследовании образца сыра «Российского» с массовой долей жира в сухом веществе 50% (изготовитель: ООО «Сырная долина», Курская область) также выявлена фальсификация жирами немолочного происхождения (наличие фитостеринов).

«Подмена полезных элементов в натуральном молочном продукте на жиры немолочного происхождения не позволяет потребителю объективно оценить состав продукта и может повлечь угрозу причинения вреда здоровью человека. Любое отклонение от заявленных производителем показателей свидетельствует о фальсификации продукции», - подчеркивается в сообщении.

Согласно результатам испытаний сарделек «Говяжьих» торговой марки «Конкорд» (изготовитель: ООО «Комбинат питания «Конкорд», Московская область) установлена фальсификация сырьевого состава, то есть наличие незаявленных в маркировке ДНК курицы, свинины.

«Управлением в адрес производителей данной продукции направлены предписания о прекращении действия деклараций о соответствии», - заключается в сообщении.