РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В микрорайоне Климовск Подольска столкнулись два грузовых автомобиля, авария произошла на улице Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал по улице Победы в микрорайоне Климовск (7 февраля – ред.), около 12:20 недалеко от дома культуры «Машиностроитель» увидел ДТП: стояли два грузовых автомобиля. Судя по повреждениям и их расположению, один грузовик въехал другому в заднюю часть машины. Авария не сильная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 12:55 на данном участке автодороги образовалась пробка длиной около 500 метров.