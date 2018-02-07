РИАМО - 7 фев. Присоединение Главного управления ветеринарии Московской области к региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия не приведет к сокращению штата ветеринарных инспекторов в Подмосковье, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ранее на официальном портале правительства Московской области было опубликовано постановление губернатора, согласно которому Главное управления ветеринарии региона присоединят к областному министерству сельского хозяйства и продовольствия. Реорганизация должна пройти до 1 августа 2018 года.

«Управление ветеринарии войдет в состав министерства сельского хозяйства. Территориальные управления на местах сохранятся, никакого сокращения штата ветеринарных инспекторов либо количества ветеринарных врачей на территории не будет», - сказал Разин.

Он добавил, что в ведомстве усилят работу по направлению животноводства.

«Дополнительно мы хотим более внимательно смотреть на работу со стадом, показателями животноводства. Все это также будет дополнительно фокусом внимания министерства», - отметил Разин.