РИАМО – 6 фев. В столице выразили сомнение в результатах исследования компании INRIX, которые показали, что Москва заняла второе место среди городов с самыми большими автомобильными пробками, в то время как время ожидания в столичных пробках снижается, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

Ранее международная исследовательская компания INRIX, занимающаяся проблемами организации движения, поставила Москву на второе место в рейтинге городов с самой загруженной автотранспортной системой. Первое место занял Лос-Анджелес, а на третье попал Нью-Йорк. При этом, по данным исследования, в Москве автотранспортная ситуация не претерпела изменений по сравнению с позапрошлым годом.

«Данные INRIX говорят о небольшом снижении заторов в Москве. По нашему мнению, анализ компании INRIX не разделяет Москву и Московскую область в части географических границ, и отсутствие первичных данных и самой методики не позволяет сделать глубокого анализа данного исследования», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что показатели в Москве не ухудшились, несмотря на то, что более четырех месяцев движение было ограничено для реализации программы «Моя улица». Продолжительность поездок по дорогам в пиковые часы в 2017 году немного сократилась по сравнению с 2016-м.

«В Москве на один автомобиль приходится 25 квадратных метров дороги, в Лос-Анджелесе – 155 квадратных метров, то есть в 6,2 раза больше Москвы, в Нью-Йорке – 205 квадратных метров, то есть в 8,2 раза больше, чем в Москве, а в Лондоне на один автомобиль приходится 95 квадратных метров - это в 3,8 раза больше, чем в Москве», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что в Москве показатель плотности площади дорог на один автомобиль в несколько раз меньше, чем в основных городах, указанных в списках INRIX.

«Время, проведенное в пробках в пиковые часы в рабочие дни, снизилось на 15 минут - с 91,4 часа в 2016 году до 91 часа в 2017 году. Как мы видим, тенденция для Москвы небольшая, но все равно позитивная», - уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, источники и первичные данные исследования непубличны, потому не позволяют сделать более детальный его анализ.

«Мы видим улучшение транспортной ситуации в Москве. Также интересный факт, что другие крупнейшие города, такие как Нью-Йорк, Сан-Пауло, Лондон, Париж, Стамбул и Чикаго, в отличие от Москвы, ухудшили свои показатели загруженности, а для Москвы некоторые данные лучше, также в исследовании не учтены показатели азиатских стран, в том числе Японии и Китая. Нам сложно рассматривать данное исследование серьезно», - заключил сотрудник пресс-службы столичного департамента.

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