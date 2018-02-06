РИАМО - 6 фев. Ночью на Московской железной дороге для борьбы с последствиями снегопада задействуют 1,3 тысячи человек и около 100 единиц специальной техники, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На полигоне Московской железной дороги продолжаются непрерывные работы по уборке снега с железнодорожного полотна, стрелочных переводов и других объектов инфраструктуры. В настоящее время формируется ночная группа, которая продолжит ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, принесшего в столицу рекордное количество осадков.

«Планируется, что в течение ночи будут задействованы 95 единиц специальной техники и 1,3 тысячи железнодорожников. Железнодорожники обеспечены теплой спецодеждой и обувью, средствами защиты от обморожения, развернуты специальные пункты обогрева», - говорится в сообщении.

Ранее к работам было привлечено около 4 тысяч железнодорожников, включая офисных сотрудников, не занятых в обеспечении непрерывного перевозочного процесса. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.