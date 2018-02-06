РИАМО - 6 фев. Специалисты нашли на складе в Москве цветы ранунклюса из Италии, зараженные цветочным трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов ранунклюса происхождением Италия был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.