РИАМО - 6 фев. Участники веб-форума, прошедшего в Торгово-промышленной палате РФ, представили инвестиционные возможности Московской агломерации, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области».

«В рамках форума представители Москвы и Подмосковья презентовали инвестиционный потенциал всего Московского региона, рассказали о мерах поддержки инвестпроектов и промышленности, а также представили площадки для локализации производственных предприятий», - говорится в сообщении.

Презентацию инвестиционной инфраструктуры Московской области провел глава КРМО Кирилл Бычков, который отметил высокий инвестиционный потенциал всей Московской агломерации и привел примеры уже успешно работающих в регионе инвесторов. За счет масштабных мер господдержки, развитой инфраструктуры и эффективной работы государственных институтов Подмосковье является одним из наиболее привлекательных регионов как для российских, так и для иностранных инвесторов, подчеркнул в своем выступлении Кирилл Бычков.

От области также выступили представители индустриальных парков «М8», «Ступино 1», «Котово» и группы PNK, которые рассказали о развитии своих промышленных площадок и особенностях работы управляющих компаний с резидентами.

«Об инвестиционных возможностях столицы рассказал Сурен Варданян - вице-президент Московской торгово-промышленной палаты. С особенностями работы с инвесторами в регионах России участников форума познакомил Михаил Хомич, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России», - добавляется в сообщении.

На форуме присутствовали представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) – крупнейшей иностранной бизнес-ассоциации в России. Также среди участников мероприятия были представители хорватского бизнеса и Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России.

Локализация производства в России для европейского бизнеса сегодня является актуальной повесткой дня. Это возможность вывести на российский рынок свою продукцию, минуя санкционные барьеры. Поэтому меры поддержи для инвесторов и промышленных предприятий, пути поиска индустриальных площадок в Московском регионе, а также успешные примеры уже реализованных в России иностранных проектов, были чрезвычайно интересны приглашенным гостям.