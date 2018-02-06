РИАМО - 6 фев. Неизвестные сорвали стоп-кран в одном из поездов Горьковского направления Московской железной дороги, что привело к задержке нескольких электричек, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы МЖД.

Ранее на Telegram-канала ОАО «ЦППК» сообщалось, что на Горьковском направлении МЖД задерживаются пять электричек.

«Во вторник в 18:47 в пригородном поезде №6923 Петушки – Москва неустановленные лица совершили несанкционированный срыв стоп-крана, при этом нарушили работу тормозной системы. Локомотивная бригада незамедлительно установила тормозные башмаки и самостоятельно восстановила тормозную систему, после чего поезд продолжил движение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на период незапланированной стоянки электрички диспетчерский аппарат МЖД организовал пропуск поездов по направлению в Москву по соседним путям.

«Это позволило не останавливать движение поездов, следующих на Курский вокзал, которые потом отправляются из Москвы в сторону области в вечерние часы «пик», - добавил собеседник агентства.

В настоящее время на участке поезда курсируют в штатном режиме, однако хулиганские действие привели к задержке нескольких электричек. Диспетчеры МЖД прилагают максимальные усилия, чтобы сократить опоздание и ввести поезда в график.

«Московская железная дорога напоминает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта угрожает безопасности движения поездов и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность», - заключил собеседник агентства.