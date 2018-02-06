РИАМО - 6 фев. Предметы школьной программы необходимо связать между собой, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Сегодня нужно не дальнейшее накапливание разных предметов, а нужна глубокая интеграция, тем более нынешняя технология дает такую возможность. <…> Самый неиспользуемый нами ресурс - это межпредметная интеграция, когда не разорвано преподавание литературы и истории, а когда все переплетено тесными связями», - сказал Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.

Он добавил, что на данную систему влияет содержание учебников по различным предметам, которые не имеют связи между собой.

«Пытались требовать на федеральном уровне от издательств систему учебников для начальной, основной и старшей школ, чтобы учебники были переплетены. Но авторы интегрируются еще медленнее, чем учителя. Поэтому весь запас изучения Москвы (Москвоведения – ред.) - это запас во всех предметах», - отметил Калина.