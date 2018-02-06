РИАМО - 6 фев. В подмосковном Рузском городском округе подтопило дорогу из-за разлива Москвы-реки, высота воды составляет около 40 сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В районе деревни Писарево подтопление – разлилась вода из Москвы-реки. Несколько домов оказались отрезанными от дороги», - сказал глава округа Максим Тарханов.

По последним данным, подмыта дорога к трем домовладениям, высота воды около 40 сантиметров, сброс с водохранилищ нормальный. На место выезжали спасатели – видимых заторов нет.

«Разбираемся с ситуацией», - добавил Тарханов.