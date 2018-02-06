РИАМО - 6 фев. Московскую электронную школу (МЭШ) могут интегрировать с актуальными городскими образовательными проектами, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Московская электронная школа, конечно же, будет интегрирована со всеми городскими проектами, но очень хочется, чтобы это происходило без принуждения и насилия, а естественным путем развития. Ничего не навязывать учителю, а дать возможность учительству Москвы быть довольным тем, что они вносят в Московскую электронную школу», - сказал Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.

Он добавил, что в МЭШ входят не только вузы, но и различные столичные департаменты, занимающиеся технологиями, транспортом, строительством, что отражается в новом разделе проекта - «урок от министра».

«Московская электронная школа» (МЭШ) – это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель – максимально эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.