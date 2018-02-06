РИАМО - 6 фев. В связи с выявленными нарушениями при установке ландшафтной подсветки в природном заказнике «Воробьевы горы» подрядчика могут обязать возместить ущерб, нанесенный особо охраняемой природной территории (ООПТ), сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что при создании подсветки были допущены нарушения, и сейчас Мосприрода проводит расследование по этому поводу.

«Насколько я знаю, уже буквально завтра должно быть завершено оформление административного производства, будут сделаны выводы. Скорее всего, подрядчику будет предъявлен ущерб, который он нанес территории ООПТ. Он обязан будет его возместить в бюджет города. Также должностные лица подрядчика будут наказаны», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он уточнил, что подсветка на «Воробьевых горах» не постоянная и не ежедневная, работать она будет только в определенные часы, к определенным событиям.

«Ну и потом, не надо забывать, что Воробьевы горы, парк Горького, Нескучный сад принимают огромное число посетителей, а особо охраняемая природная зона у нас только «Воробьевы горы». И она принимает на себя очень серьезную нагрузку только непосредственно от посетителей. Понятно, что подсветка в тех местах, где она противоречит природоохранному законодательству, будет перенесена, мы дадим соответствующие предписания балансодержателю», — пояснил Кульбачевский.

Он добавил, что серьезного ущерба заказнику «Воробьевы горы» причинено не было.