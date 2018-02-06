РИАМО - 6 фев. Сайт «Мосэкономиторинга» закрыли для проведения масштабного обновления, чтобы сделать портал современным и удобным в использовании, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Ранее сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщал, что сайт «Мосэкомониторинга» может возобновить работу во второй половине февраля 2018 года.

«С 2006 года сайт не менялся, и настало время проведения плановых работ по его модернизации. Надо было сделать данные понятными, структуру дружелюбной, давать какие-то рекомендации исходя из конкретных замеров. Плюс, раз речь идет о бюджетном предприятии, то должен проводиться конкурс, выделить деньги, это тоже занимает время», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он добавил, что понадобилось много временных затрат и на то, чтобы загрузить весь колоссальный объем данных, также необходимо протестировать систему, чтобы она работала без сбоев.

«В связи с реконструкцией сайта мы получили вал запросов. Но то, что сайт «Мосэкомониторинга» сейчас недоступен, не значит, что самого мониторинга нет. Он не прекращал свою работу ни на секунду: работает и стоит на страже, в том числе, жителей. Данные обновляются три раза в сутки, данные вывешиваются в открытый доступ», — уточнил Кульбачевский.

Он пояснил, что любой желающий может обратиться по поводу данных непосредственно в сам «Мосэкомониторинг», где свободно предоставляют всю информацию.

«Сайт был создан в основном для профессионалов: Росгидромет, Роспотребнадзор и так далее. Чтобы на основании, в том числе, и этих данных ведомства могли делать правильные выводы, составлять протоколы, выписывать штрафы. Это был и до сих пор остается первый такой опыт в Российской Федерации, и особо хочу подчеркнуть, что ни у кого по закону нет обязанности предоставлять в таком виде информацию, то, что сделали мы, это было наше добровольное решение», — отметил глава департамента.

Сайт «Мосэкомониторинга» закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 года. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли Greenpeace («Гринпис») Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы «Эхо» и политические партии.