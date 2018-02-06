РИАМО - 6 фев. В подмосковном Павловском Посаде 7 февраля начнут показ фильмов с актером Вячеславом Тихоновым, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В Павловском Посаде с 8 по 11 февраля пройдет второй Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

«Ретроспективный показ фильмов с участием народного артиста СССР Вячеслава Тихонова начинается 7 февраля фильмом «Доживем до понедельника», которому в 2018 году исполняется 50 лет и за работу в котором Вячеслав Тихонов был удостоен государственной премии СССР. С вступительным словом к участникам и гостям фестиваля обратится президент кинофестиваля Анна Тихонова», - говорится в сообщении.

Уже 8 февраля - в день 90-летия Вячеслава Тихонова, - в 17:00 во Дворце культуры «Павлово-Посадский» состоится торжественная церемония открытия кинофестиваля «17 мгновений...». В этот же день дочь режиссера Юлиана Семенова Ольга Семенова откроет фотовыставку о жизни и творчестве великого актера.

А 9 февраля в 18:00 в ДК пройдет музыкальная комедия «Почему бы и нет» Московского областного театра юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. 10 февраля в 18:00 в ДК «Павлово-Посадский» будет организован творческий вечер народного артиста России Максима Дунаевского.

«В 2017 году «Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию» получил поддержку из Фонда президентских грантов в области культуры и искусства, которая будет направлена на популяризацию российского кинематографа и телевизионного кино, взаимодействие культурных связей между кинематографистами и зрителями», - отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, второй Международный кинофестиваль «17 мгновений...» станет одним из основных мероприятий Года Тихонова в Подмосковье. Среди других событий - открытие дома-музея Вячеслава Тихонова, создание памятника. 18 марта пройдет голосование жителей Павловского Посада о переименовании одной из улиц в честь их великого земляка.