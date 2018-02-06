РИАМО - 6 фев. Более 400 человек проходят обучение в «Школе будущего директора», претендуя на новые вакансии директоров столичных школ, сообщил во вторник руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

«Достойно серьезно Москве работает «Школа будущего директора», в ней занимаются более 400 коллег, прошедших аттестацию, претендующих на должность директора. Если появятся такие вакансии, они готовы», - сказал Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.

Он добавил, что обучение будущих руководителей образовательных организаций проходит регулярно - один раз в две недели, по средам. Учащиеся также сдают зачеты. Помимо этого, начата работа над проектом «Школа будущего замдиректора».

Ранее Калина сообщил, что число московских школ, которые попали в топ-25 лучших учебных учреждений России, с 2013 года выросло с семи до 13.