РИАМО - 7 фев. Господдержку и новые виду субсидий планируют обсудить на съезде подмосковных фермерских хозяйств в среду, куда приедут более 100 делегатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Съезд крестьянско-фермерских хозяйств Московской области состоится 7 февраля. <…> Более 100 делегатов от разных районов области съедутся на ежегодный съезд, который будет проходить в нашем министерстве. Планируем обсудить государственную поддержку малых форм хозяйствования, новые виды субсидий, льготное кредитование, поднять вопросы увеличения выпускаемой фермерской продукции, а также ее реализации», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, акцент будет сделан и на земельные вопросы разного характера, к примеру, на строительство жилья для членов фермерского хозяйства на собственных землях сельскохозяйственного назначения.

Министр добавил, что на съезде будет широко обсуждаться и развитие агротуризма в Подмосковье. В мероприятии также примут участие и сотрудники Минсельхозпрода региона, представители Московского крестьянского союза (МКС), Российского союза сельской молодежи (РССМ), ОАО «Россельхозбанк», фермеры Московской области, получатели грантовой поддержки на развитие КФХ.

«У всех собравшихся будет возможность в ходе дискуссий поделиться своим опытом, идеями и способами решения возникших проблем», - добавил Разин.