РИАМО - 7 фев. В Москве со среды откроется второй этап приема заявок на получение льготных путевок для летнего детского отдыха, при этом родители смогут выбрать базу отдыха или денежный сертификат, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Двухэтапная заявочная кампания впервые была проведена в Москве весной 2017 года и показала себя как наиболее эффективная. Прием заявок на получение бесплатных путевок на лето 2018 года стартовал 2 ноября. На первом этапе родители выбирали приоритетные регионы и периоды отдыха. Бесплатные путевки на отдых могут получить дети 13 льготных категорий, в том числе дети из малообеспеченных семей, сироты и дети с инвалидностью.

«С 7 по 21 февраля в столице пройдет второй этап заявочной кампании на получение льготных путевок для отдыха и оздоровления детей. На втором этапе кампании родители смогут выбрать сертификат на самостоятельную организацию детского отдыха, если ни один из предложенных вариантов по тем или иным причинам им не подошел. Организаторы — департамент культуры Москвы и агентство «Мосгортур», - говорится в сообщении.

Сумма сертификата составит 30 тысяч рублей, он доступен льготным категориям детей из малообеспеченных семей.

«Выбрать базу отдыха или денежный сертификат родители могут на портале mos.ru или в офисе «Мосгортура». По итогам первого этапа заявочной кампании через портал было подано 98% заявлений. В случае положительного решения по заявкам путевки и денежные сертификаты будут направлены родителям до 15 марта», - отметила заместитель генерального директора «Мосгортура» Инна Мартынова.

Во время летних каникул дети из Москвы будут отдыхать на Черноморском и Азовском побережьях, на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Подмосковье, средней полосе России и Белоруссии.

«Благодаря раннему началу заявочной кампании мы успели проанализировать пожелания родителей и закупить путевки под потребности московских детей», — отметил генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.

После конкурсных процедур все базы отдыха и лагеря проходят трехэтапную проверку. Так, на первом этапе, который уже завершен, специалисты агентства проверили соответствие их фактического состояния требованиям технического задания.

«Особенно тщательно мы проверим базы отдыха для детей с инвалидностью. В этом году такие базы будут помечены специальным значком, чтобы родителям детей с инвалидностью было легче определиться с местом отдыха», — подчеркнул Овчинников.