РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 фев. Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбуков со складского помещения в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что со складского помещения, расположенного на улице Шоссе Энтузиастов кто-то похитил ноутбуки. Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний житель города Лыткарина. По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.