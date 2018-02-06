РИАМО - 6 фев. В Москве задержали водителя иномарки, который совершил столкновение с четырьмя автомобилями на улице Кашенкин Луг, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На проезжей части улицы Кашенкин Луг водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение с четырьмя автомашинами. По внешним признакам, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, на просьбу сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование, он отказался. В результате происшествия водители других машин не пострадали», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 30-летнего жителя столицы, совершившего ДТП в районе Марфино. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».