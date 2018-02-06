РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. В подмосковном Подольске на очередном заседании координационного совета по делам инвалидов, которое пройдет в июне, планируют обсудить вопросы доступности торговых центров и кафе горокруга для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации округа во вторник состоялось заседание координационного совета по делам инвалидов с участием первого заместителя главы Виктора Чуба, а также председателя Московской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Николая Зеликова, представителей общественных организаций округа и различных комитетов. На повестке значилось четыре вопроса, один из которых касался плана работы совета на 2018 год.

«Согласно плану работы координационного совета по делам инвалидов при администрации округа, следующее заседание состоится в июне текущего года. На повестке дня будут вопросы, которые затронут доступность организаций в сфере торговли и общественного питания для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также доступность объектов дорожной инфраструктуры, обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов и многое другое», – сказала замдиректора МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Светлана Бутусова.

Помимо этого, поступило предложение рассмотреть на очередном заседании совета в июне вопрос об инклюзивном образовании в округе. В сентябре координационный совет обсудит вопросы обеспечения доступа инвалидов к учреждениям здравоохранения, а в декабре – результаты реализации подпрограммы «Доступная среда», создание доступной среды на пассажирском автотранспорте и многое другое.