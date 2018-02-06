РИАМО - 6 фев. Современное электронное оборудование Московской электронной школы (МЭШ) могут начать использовать в начальных классах столичных образовательных учреждений при соответствующем согласии педагогов и родителей, сообщил во вторник руководитель столичного департамента образования Исаак Калина.

«Да, есть такие планы по поставке оборудования МЭШ в начальные школы, но только по решению самих школ, причем не только директора и администрации, но и управляющего, и педагогического совета. Чтобы мы понимали, что родительско-учительский коллектив готов и будет этим пользоваться, что это нужно и не окажется навязанным сверху счастьем, от которого никому счастья нет», - сказал Калина в прямом эфире Московского образовательного телеканала.

Он добавил, что у департамента образования «есть договоренность с московской медициной», что, если в начальные школы будет поставляться оборудование МЭШ, медики будут наблюдать этими учреждениями.

«Личное убеждение, что навредить этим уже невозможно <…>. Надо этим воспользоваться, но мы не хотели ничего делать против желания и готовности родительско-учительских коллективов», - заключил Калина.

«Московская электронная школа» (МЭШ) – это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель – максимально эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.