РИАМО - 6 фев. Специалисты ожидают, что москвичи начнут массово пересаживаться на электрические автомобили в 2020-2021 годах, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«Утверждать, что идет повальный переход на электротранспорт, пока нельзя, хотя стимулы вроде бы неплохие, та же бесплатная парковка для электромобилей и зарядная инфраструктура создаются. Мы со специалистами рассчитываем, что как только появится более-менее доступная модель электромобиля, по прогнозам, в 2020-2021 году, то в столице может произойти электромобильный бум», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он отметил, что уже сейчас сейчас общественный транспорт переходит на электробусы, в каршеринге появились электромобили, и полноценно работает Московское центральное кольцо.