РИАМО - 6 фев. Жители подмосковных Бронниц, Власихи и Электрогорска ни разу не пожаловались на портал «Добродел» на неисправное освещение с начала года, сообщила во вторник глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Для того, чтобы оперативно выявлять переставшие гореть фонари и своевременно привлекать к ответственности балансодержателей неработающих объектов освещения, административно-технические инспекторы не только самостоятельно проводят рейды, но и отслеживают сигналы от жителей, в том числе поступающие на портал «Добродел».

«На «Добродел» не поступило ни одного сообщения о неисправном освещении из городских округов Бронницы, Власиха, Восход, Звездный городок, Молодежный и Электрогорск», - сказала Витушева.

Она уточнила, что помимо этого, самое низкое количество сообщений по исправности освещения, в наступившем году поступило в «Добродел» из Можайского района, Красноармейска, Шатуры и Волоколамска (менее 0,1 обращения на тысячу жителей).

По словам руководителя ведомства, служба отследила судьбу каждого сообщения по неисправному освещению на портал «Добродел», при необходимости организовывая выезд по указанным адресам.

«С начала года благодаря оперативному реагированию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области на поступающие сообщения от жителей региона в порядок приведено около 1,9 тысячи неисправных объектов наружного освещения: фонарей, светильников, элементов декоративной подсветки и световых информационных носителей», - уточнила Витушева.