РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду проверят водителей на соблюдение правил по перевозке детей в рамках очередного профилактического мероприятия «Детское кресло», говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 7 февраля 2018 года с целью предупреждения и снижения детского дорожно-транспортного травматизма будет проводить профилактическое мероприятие «Детское кресло» на дорогах округа», – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, за несоблюдение водителями правил дорожного движения (ПДД) по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.