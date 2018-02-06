РИАМО - 6 фев. Представители малых городов и исторических поселений смогут принять участие в семинаре, посвященном Всероссийскому конкурсу на лучший проект создания комфортной городской среды, 8 февраля в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главархитектуры Московской области.

«Обучающий семинар по вопросам организации и участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проведет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в подмосковном Красногорске 8 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

В семинаре примут участие представители малых городов с численностью населения до 100 тысяч человек и представители исторических поселений России. В рамках рабочих сессий участники узнают о правилах проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также об особенностях проектирования в малых городах, возможностях вовлечения общественности и студенческой среды в реализацию проектов.

Как уточняется в сообщении, в деловой программе мероприятия примут участие глава Минстроя России Михаил Мень, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей Рыбаков, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин и другие.