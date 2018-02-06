РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 фев. Сотрудники полиции подмосковных Люберец до 11 февраля будут выявлять факты домашнего насилия в рамках операции «Быт», говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«На территории Люберецкого округа с 5 по 11 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Его цели – предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, а также выявление и раскрытие преступлений и проверка лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что проведение подобных мероприятий позволяет значительно снизить уровень бытовой преступности, выявить неблагополучные семьи и предотвратить совершение преступлений.

«Если вы знаете о каких-либо противоправных действиях, происходящих, к примеру, в семьях соседей, знакомых, более того, если в них воспитываются дети, сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» по телефонам: 8(495)554-93-94 или 112», – отмечается в сообщении.

На профилактическом учете в МУ МВД России по Московской области состоят более 1 990 человек. Из ни 180 семейных дебоширов, 161 алкоголик и 144 наркомана. В отделении по делам несовершеннолетних на учете состоит более 225 неблагополучных семей и 333 несовершеннолетних. Сотрудники полиции стараются держать на контроле семьи, в которых ранее возникали семейно-бытовые конфликты, как можно чаще посещать их.