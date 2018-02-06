РИАМО - 6 фев. В результате схода снега на станции «Коптево» Московского центрального кольца (МЦК) пассажиры не пострадали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Московской железной дороги.

«Пятого февраля на станции МЦК «Коптево» из-за высокого уровня выпавших осадков произошел сход снега с навеса между платформой и подъезжающей «Ласточкой». В результате произошедшего никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поезд не поврежден, он продолжил следовать по маршруту в штатном режиме. На движение других «Ласточек» ситуация также не повлияла.

«В настоящее время на МЦК железнодорожники ведут непрерывные работы по очистке навесов, пассажирских платформ и другой инфраструктуры от снежных заносов. Ликвидация последствий непогоды проходит в круглосуточном режиме», - заключил сотрудник пресс-службы.

На Московский регион 3-4 февраля обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад, при этом выпало более 116% от февральской нормы осадков.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. На сегодняшний день на МЦК доступны 14 пересадок на станции метро и шесть пересадок на пригородные электропоезда. Благодаря запуску МЦК поездки по столице стали быстрее в среднем на 20 минут.