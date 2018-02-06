РИАМО - 6 фев. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» вечером во вторник задержали и отменили более 30 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано и отменено по три рейса. В «Домодедове» три рейса задерживаются, 13 - отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

По данным Росгидромета, вечером во вторник температура в столице достигла минус 11 градусов, идет слабый снег. Скорость ветра составляет 2 метра в секунду.

Ночь на вторник стала самой холодной в Московском регионе, минимальная температура в Москве составила минус 16 градусов, по области - минус 21 градус. За минувший день выпало 2 миллиметра осадков, а за ночь всего 0,5 миллиметра осадков.

В минувшие выходные на Московский регион обрушился небывалый за последние 100 лет снегопад.