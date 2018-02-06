РИАМО - 6 фев. Два человека пострадали в результате аварии на Каширском шоссе в Подмосковье, их доставили в больницу, сообщил РИАМО во вторник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 18:30 6 февраля в приемное отделение Видновской больницы поступили два человека. Оба пострадали в результате столкновения автовоза и маршрутного такси на Каширском шоссе», - сказал Марков.

Он отметил, что пострадавшие поступили в удовлетворительном состоянии.

Ранее сотрудник пресс-службы областного главка полиции сообщал, что в 14:45 на 32-м километре Каширского шоссе в районе поселка Горки произошло попутное столкновение автовоза Scania и маршрутного такси Mercedes, внутри которого находились 24 человека.