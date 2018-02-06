РИАМО - 6 фев. На внутренней стороне МКАД во вторник вечером зафиксировали крупную пробку длиной около 12 километров, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Расписания».

Зафиксирована необычно сложная пробка — МКАД внутренняя сторона, от Молодогвардейской улицы до Волоколамского шоссе.

«В пробке длиной 11,7 километра можно потерять 1 час 60 минут, что на 52 минуты больше обычного», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Москве в настоящее время составляет восемь баллов из десяти возможных.