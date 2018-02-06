РИАМО - 6 фев. В день проведения «Лыжни России» в подмосковных Химках 10 февраля участники соревнований смогут бесплатно провозить лыжи в электричках, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«ОАО «Центральная ППК» приглашает провести выходной день 10 февраля на свежем воздухе и принять участие в 36-й ежегодной массовой гонке «Лыжня России»! Компания, в свою очередь, обеспечит бесплатный провоз лыж для всех пассажиров в день проведения мероприятия», — говорится в сообщении.

В остальные дни лыжи провозятся в соответствии с правилами провоза багажа: если сумма трех измерений превышает 180 сантиметров, то взимается дополнительная плата в размере 120 рублей за предмет.

В этом году соревнования пройдут на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Программа спортивного мероприятия предусматривает проведение гонок на двух дистанциях: 10 и 5 километров. Расстояние в 10 километров предстоит преодолеть взрослым мужчинам и женщинам, тогда как 5-километровая трасса станет доступной для юношей и девушек возрастом до 18 лет. Все участники соревнований получат памятные сувениры, а победителям в каждой возрастной группе вручат кубки Минспорта РФ.

Чтобы стать участником мероприятия, необходимо обратиться в специальную комиссию по допуску. Она открывается в местах проведения турнира за неделю до старта.

В этом году пройдет уже 36-й старт самой массовой лыжной гонки страны. Она объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта – лыжных гонок. У этого мероприятия есть своя история, свои лица и традиции. На каждый старт «Лыжни России» выходит все больше любителей физической культуры и активного образа жизни. Вместе с жителями Московской области в лыжном забеге принимают участие известные спортсмены и общественные деятели. В 2018 году XXXVI Всероссийская «Лыжня России» пройдет в 74-х регионах России.