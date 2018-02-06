РИАМО - 6 фев. Городские парковки, располагающиеся вдоль маршрута III Зимнего московского велопарада, будут закрыты 11 февраля, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Одиннадцатого февраля вдоль набережной реки Москвы будет проходить III Зимний московский велопарад. Парад состоится в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах. В связи с проведением мероприятия маршрут, по которому пройдет велозаезд, а также расположенные вдоль дороги парковки будут недоступны для автомобилистов», — говорится в сообщении.

В частности, движение ограничат на 3-й Фрунзенской улице с 4:00 до 16:00 – проезд будет осуществляться по одной полосе.

Полностью с 12:00 до 14:00 перекроют 3-ю Фрунзенскую улицу, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую набережные, Китайгородский проезд, улицы Варварка и Москворецкую.

На данном участке расположены 518 платных парковочных мест и 55 мест для инвалидов.

Международный зимний велоконгресс ежегодно проводится в разных городах мира с 2013 года. Право проведения его в России в 2018 году выиграл проект Let's bike it!, представив заявку с письмами поддержки от министерства транспорта России, а также организаций и администраций городов из восьми регионов России.