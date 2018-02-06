РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 фев. В подмосковном Королеве жителей поселка Торфопредприятие, в котором проживает порядка 500 человек, могут расселить после вмешательства со стороны прокуратуры, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в ходе совещания во вторник.

Жители поселка Торфопредприятие давно вынуждены сами обсуживать свои дома, в том числе обеспечивать себя отоплением и горячей водой. Проблема с ЖКУ и отсутствием какой-либо инфраструктуры связаны с тем, что сам поселок входит в границы Королева, но земля, на которой он стоит, находится в федеральной собственности на особо охраняемой территории парка «Лосиный остров». В 1989 году вышло постановление о расселении поселка, которое так и осталось на бумаге, а жители стали заложниками ситуации.

«Мы очень долго разбираемся с этой проблемой. С прошлого года пытались признать хозяйственные объекты бесхозными, а потом взять на баланс города, но зашли в тупик. Сейчас единственным выходом остается исполнить постановление 1989 года и расселить поселок. Прошу прокуратуру города нам помочь и обратиться в суд с таким иском», – сказал Копцик.

Представитель прокуратуры попросил подготовить все документы, которые были собраны по этой проблеме, и пообещал разобраться в вопросе.

«Людям надо помочь, поселок практически оторван от цивилизации. Получается, что у администрации «Лосиного острова» нет ни полномочий, ни средств обслуживать поселок, а службы Королева не могут обслуживать, потому что у них нет полномочий работать на особо охраняемой территории. Мы, конечно, договариваемся, руководство парка идет навстречу, но вопрос надо решать и дать возможность людям нормально жить. Надо выходить из ситуации и расселять поселок», – заключил Копцик.