РИАМО - 6 фев. Столичных автомобилистов призвали совершать поездки вечером во вторник в подземке, пробки на дорогах города достигли восьми баллов, сообщается в Telegram-канале Московского метрополитена.

«Дороги в Москве загружены, рекомендуем москвичам и гостям столицы совершать поездки на московском метро», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 19:00 вторника пробки на дорогах в столице оцениваются в восемь баллов из десяти максимально возможных. Наиболее загружены МКАД, Третье транспортное, Садовое кольца и центральные улицы.

Ранее ЦОДД призвал москвичей в течение недели использовать общественный транспорт вместо личного, чтобы не мешать коммунальщикам убирать Москву от последствий мощного снегопада.