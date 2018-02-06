РИАМО - 6 фев. В поезде, который направлялся из Казахстана в Москву, сотрудники полиции обнаружили девять вагонов с нелегальной табачной продукцией на 500 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими во взаимодействии с представителями ФТС России и при содействии ОАО «РЖД» в товарном поезде, следовавшем от станции «Тайнча» до города Москвы, обнаружены девять вагонов, в которых за мешками с пшеничными отрубями и древесными опилками находились коробки с арабскими сигаретами известных производителей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На табачных изделиях отсутствовали марки акцизного сбора, предусмотренные законодательством Российской Федерации. По предварительной оценке, объем контрабандной табачной продукции составил более 6 миллионов пачек сигарет на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.2 и частью 6 статьи 171.1 УК РФ.

В настоящее время сотрудники ГУТ МВД России совместно со следователями и оперативниками УТ МВД России по Центральному федеральному округу проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленников.

«Осуществляется документирование дополнительных фактов противоправной деятельности участников организованной группы, в том числе маршрутов транспортировки и каналов сбыта немаркированной табачной продукции», - заключается в сообщении.