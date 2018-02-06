РИАМО - 6 фев. В рамках программы реновации жилфонда столицы количество строительных отходов в год увеличится на 15%, но город сможет справиться с этим, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Приведу цифры за 2017 год: строительный комплекс Москвы вырабатывает в среднем 12 миллионов тонн строительных отходов, в том числе грунтов и отходов сноса. Если мы берем продолжительность программы реновации, то получится, что она добавит 1,5 миллиона тонн отходов в год, то есть увеличение на 15%. С этим город легко справится», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он уточнил, что есть способы минимизировать объем строительного мусора и вообще негативный эффект от сноса домов.

«Во-первых, уменьшается воздействие на жилую застройку при сносе. Здание, которое демонтируют, закрывается лесами по периметру и накрывается, получается такой купол. Из-за него уже меньше шума. Включается система пылеулавливания, вода распыляется. Во-вторых, перед сносом в здание заходит специальная бригада, которая вынимает все полезное, что можно вытащить: окна, двери, провода, трубы, фаянс, пластик – тот же ламинат. Все это разделяется и увозится. Потом дом рушится», — пояснил Кульбачевский.

Он уточнил, что сначала появляются большие куски, которые либо увозятся на место, где их дробят, либо дробятся на стройплощадке. Полученный щебень определенной фракции может потом использоваться в тех или иных производствах. Арматура отделяется, но это уже металлолом, который имеет свою стоимость и своего потребителя.

Глава департамента природопользования также рассказал, что в новой жилой застройке будут использоваться «зеленые» технологии.

«Это правильные стройматериалы, проектирование, в том числе и с климатической точки зрения, чтобы у районов была хорошая продуваемость. Ну и, естественно, качественное озеленение. Площадь озеленения можно увеличивать за счет архитектурных решений, например, на стилобатах, крышах подземных паркингов и так далее», — отметил Кульбачевский.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу намерены к 2032 году.