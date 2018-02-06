РИАМО - 6 фев. Презентация единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Подмосковья «ДАР» пройдет 8 февраля, в ней примут участие официальные лица и представители благотворительных фондов и программ, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Восьмого февраля в доме правительства Московской области состоится презентация единой службы социального сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР», в которой примут участие 400 человек. Среди приглашенных — член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Виктор Абрамов», - говорится в сообщении.

Презентацию проведут председатель попечительского совета фонда помощи детям-инвалидам «ДАР», журналист и телеведущий Михаил Зеленский и президент благотворительного фонда «Подари любовь миру» Елена Волохова.

«Мероприятие направлено на привлечение внимания общественных организаций, представителей благотворительных фондов, некоммерческих организаций, а также государственных учреждений к совместной деятельности в поддержке детей-инвалидов и их семей», – подчеркнула министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.