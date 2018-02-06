РИАМО - 6 фев. Городская комиссия рассмотрела более 1 тысячи обращений о внесении изменений в правила землепользования и застройки за последние четыре месяца, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, принятые весной прошлого года правила землепользования и застройки не являются «тормозом» инвестиционных процессов.

«За последние четыре месяца в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки поступило более тысячи обращений о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Из них на заседаниях комиссии рассмотрено 743 обращения. По 444 принято положительное решение, а по 299 обращениям отказано», — сказала Княжевская.

По ее словам, основная причина отказа внесения изменений в правила землепользования и застройки — несоответствие генплану Москвы. Есть и другие градостроительные ограничения, которые могут явиться причиной отказа на внесение изменений в ПЗЗ. Также причиной отказа может стать необеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой и необеспеченность объектами социальной инфраструктуры.

Из согласованных 444 в настоящий момент утверждено 145 изменений, в работе после публичных слушаний находятся 79 вопросов. Более 200 проектов по внесению изменений в ПЗЗ находятся на стадии публичных слушаний.

«Для сравнения можно посмотреть на статистику по другой градостроительной документации, например, за год мы утверждаем около 80 проектов планировки территории, а за последние четыре месяца мы утвердили 145 вопросов по внесению изменений в ПЗЗ», — пояснила председатель Москомархитектуры.

Данные статистики показывают, что механизм по внесению изменений в ПЗЗ отлажен, никаких проблем с подачей обращения и с его рассмотрением нет.