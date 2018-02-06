РИАМО - 6 фев. В столице планируют высадить новые деревья взамен тех, которые придется вырубить в рамках программы реновации жилфонда, количество зеленых насаждений будет восстановлено, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Колоссальной вырубки не будет. Кроме того, вырубленные деревья будут компенсированы в будущем. И это не какие-то маленькие саженцы: в Москве, в частности, на Тверской улице, уже есть успешный опыт высадки 30-40-летних деревьев. Я думаю, что дерево в дерево мы восстановим. Сколько именно деревьев все же придется вырубить, станет известно после того, как появятся более конкретные планы строительства в районах и пройдут обследования имеющегося зеленого фонда», — сказал Кульбачевский в интервью изданию Газета.ru.

Он добавил, что предварительно деревья в районах реновации будут изучаться: если их можно будет сохранить, то департамент проследит за тем, чтобы они остались.

«Надо понимать, что территории, попавшие под реновацию, озеленялись не профессионалами: люди, по сути, ходили в ближайший лес, выкапывали саженцы и высаживали около дома. После 60-70 лет деревья стали намного выше, чем пятиэтажки. А, значит, встает вопрос инсоляции, влажности, проветриваемости, отсюда и плесень, и грибок. В квартирах на первых этажах вообще круглосуточно темно», — пояснил Кульбачевский.

Он добавил, что сейчас этот зеленый фонд во многом перезревший, он так и так требовал бы определенного вмешательства, чтобы была смена «поколений» деревьев. Плюс сами деревья были не приспособлены именно для городской специфики.

«Кроме того, часть деревьев повреждается еще до начала реновации из-за аномальных погодных условий. Например, ледяной дождь, прошедший на минувших выходных, повалил 2 тысячи деревьев. Из-за двух ураганов в 2017 году мы в общей сложности около 40 тысяч деревьев потеряли», — уточнил глава департамента.

О готовящейся программе сноса хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля 2017 года.

В программу реновации вошел 5171 дом. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположено 350 тысяч квартир и проживают 1 миллион человек.

В настоящий момент утверждено 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке. Первые дома специально для программы реновации планируется построить в течение трех лет. Завершить программу намерены к 2032 году.