РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 фев. Жители подмосковного Подольска обеспокоены появлением строительной техники на территории микрорайона Восточный, в связи с чем они попросили властей уточнить, какие работы здесь планируется провести, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска написали на портал обращение с просьбой прояснить ситуацию по поводу того, что в микрорайон Восточный начали завозить технику, в том числе экскаватор.

«На данном участке будут проводиться работы по благоустройству территории, в частности, завоз грунта и вертикальная планировка. Ограждение установлено для предотвращения сброса мусора», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Микрорайон Восточный находится недалеко от промзоны «Северная», на выбросы и едкий дым с которой неоднократно жаловались жители. В настоящее время деятельность асфальтовых заводов там приостановлена. В самом микрорайоне активно строится новое жилье, также здесь планируют создать прогулочную зону и развить социальную инфраструктуру.