РИАМО - 6 фев. В молодежном культурно-досуговом центре подмосковного Реутова состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы акушерской помощи для женщин города, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«У нас хорошие показатели по младенческой смертности, мы в десятке лучших (родовспомогательных систем - ред.) по субъектам Российской федерации. (...) Мы гордимся своими специалистами, которые достигают данных показателей», - сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Он добавил, что роженицы перинатальных центров Московской области получают, во-первых, комфортные и безопасные роды, во-вторых, систему индивидуальных залов и, в-третьих, отдельную методику по выхаживанию детей, благодаря которой созданы все условия, чтобы при родах, в том числе с осложнениями, дети появлялись на свет полноценными и здоровыми.

На круглом столе также присутствовал глава Реутова Станислав Каторов.